Отказалась от роскоши: как Кудрявцева отметила годовщину свадьбы с мужем

Лера Кудрявцева рассказала, как отметила годовщину свадьбы с мужем после новостей о разладе. Телеведущая поделилась подробностями семейной жизни в соцсети.

Кудрявцева отметила 12-ю годовщину свадьбы с Игорем Макаровым. В 2025 году в Сети неоднократно появлялись слухи о разладе между супругами из-за алкогольной зависимости Игоря. Однако, несмотря ни на что, пара по-прежнему вместе.

Как выяснилось, Лера и Игорь решили на этот раз отказаться от роскоши: они вместе с дочкой уехали на отдых на природу, где провели время в деревянном доме.

Также в личном блоге хоккеиста появилось архивное фото с женой. Лера лаконично его прокомментировала: «Годовщина свадьбы. 12 лет официально».

Ранее Лера Кудрявцева заявила, что избавилась от «дикой» грыжи в спине без операции. Телеведущая вспомнила, как ее уносили с концертов и водили под руку: недуг мешал ей жить. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Лера Кудрявцева устроила скандал на «Премии МУЗ-ТВ», нецензурно выругавшись. Один из помощников знаменитости наступил на подол ее платья.