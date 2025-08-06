«Не могу, все!»: Лера Кудрявцева устроила скандал на «Премии МУЗ-ТВ 2025»

Лера Кудрявцева попала в скандал на церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда». Разъяренная телеведущая не смогла сдержать эмоций и перешла на ненормативную лексику. Об этом пишет mk.ru.

7 июня на сцене «Live Арены» состоялась юбилейная церемония вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда». Лера Кудрявцева, которая вела мероприятие практически до ночи, судя по всему, не смогла выдержать многочасовых съемок и устроила публичный скандал. Выйдя к журналистам в разгар премии, артистка нецензурно выругалась. Выяснилось, что один из помощников знаменитости наступил на подол ее платья.

На красной дорожке ведущая программы «Секрет на миллион» на НТВ, которая несколько часов провела на каблуках, снова возмутилась, не увидев рядом помощницу.

«Алена! А ты взяла тапки? Я не могу стоять! Все!» — высказалась Лера Кудрявцева.

Не получив ответа, артистка стала скидывать туфли прямо на красной дорожке. Сергей Лазарев попытался остановить экс-возлюбленную: «Лера, тут грязный пол». Однако Лера Кудрявцева снова выругалась, публично разувшись: «Мне все равно. Я не могу». После этого телеведущая снова поспешила на сцену, поблагодарив зрителей за поддержку.

Ранее Лера Кудрявцева «прошлась» по российскому шоу-бизнесу: «80% нашей эстрады — это фанерщики».