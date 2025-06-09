«В самолет под руки водили»: Кудрявцева пожаловалась на «дикую» грыжу в спине

Лера Кудрявцева заявила, что избавилась от «дикой» грыжи в спине без операции. Об этом стало известно в эфире шоу «Звезды сошлись».

По словам Леры, у нее была «дикая» грыжа, которая мешала жить. Телеведущая вспоминает, как ее уносили с концертов и водили под руку. Знаменитость обращалась за помощью как к врачам из России, так и зарубежным специалистам, и все настаивали на срочной операции.

«Меня с концертов уносили буквой «г», в самолет под руки водили, не могла сидеть, на каблуках не могла», — призналась она.

Однако ей удалось избежать хирургического вмешательства. Русский специалист прописал Лере лечебную физкультуру и физиопроцедуры, и в результате грыжа «упала и высохла».

«Каждый день на протяжении трех месяцев я ездила на эти растяжки, на зарядки, на физиопроцедуры. В итоге у меня эта грыжа сиквистрировалась, отрезалась, упала и высохла. Это мой опыт», — резюмировала Кудрявцева.

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