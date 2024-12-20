«Отказалась. Он сказал, что я дура»: Агата Муцениеце заявила о домогательствах режиссера

Актриса Агата Муцениеце рассказала о домогательствах и угрозах режиссера. Об этом стало известно в эфире шоу «Сплетница».

Будучи студенткой, Агата столкнулась с домогательствами режиссера. Мужчина пригласил молодую актрису в ресторан под предлогом репетиции. Однако во время ужина он предложил ей стать содержанкой. Режиссер пообещал Агате снять квартиру, отвезти на Мальдивы и главные роли и потребовал взамен ее внимание. Услышав отказ, он пригрозил актрисе загубить карьеру.

«Я отказалась, и он сказал, что я дура, что я никогда не буду сниматься в кино, что он всем скажет, чтобы меня никуда не брали», — вспомнила Агата.

Режиссер заявил, что найдет другую актрису в свой проект. Однако на следующий день Муцениеце получила сообщение с извинением от его директора.

«Я пришла на съемочную площадку, и он делал вид, что всё нормально. И я думала: «Слава Богу, что мы доснимем, классно, что я буду в этом кино»», — резюмировала знаменитость.

Ранее Агата Муцениеце и Иван Чуйков вспомнили о поцелуе на публике. Подробности читайте в этой новости.

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