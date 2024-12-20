«Следит за каждым шагом»: звезда «Холопа» рассказала о преследовании сталкерши

Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева пожаловалась, что ее преследует неадекватная женщина. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Как призналась артистка, преследование продолжается на протяжении многих лет.

«К сожалению, я столкнулась со сталкингом. Много лет меня преследует неадекватная женщина и следит за каждым моим шагом. Не только моим, но и моей семьи, моих друзей. Буквально помешана на мне и моей жизни», — поделилась знаменитость.

Дибцева уточнила, что из-за преследования была вынуждена скрывать подробности личной жизни. Актриса подчеркнула, что сталкерша досконально изучает каждый ее снимок, после чего повторно публикует в Сети для обсуждения.

Ольга Дибцева состоит в отношениях с предпринимателем по имени Евгений. Артистка рассказывала, что ее бойфренд — непубличный человек, поэтому она почти не показывает его в соцсетях и не рассказывает о нем в интервью.

У пары есть общий ребенок. Дибцева 13 февраля 2024 года родила девочку от своего избранника.

У знаменитости также есть дочь Серафима от бизнесмена Романа Бочарова, с которым она рассталась в 2023 году.

Ранее Ольга Дибцева раскрыла, как похудела для роли после родов.