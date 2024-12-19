«Брезгливо»: Агата Муцениеце и Иван Чуйков вспомнили о поцелуе на публике

Актриса Агата Муцениеце и телеведущий Иван Чуйков вспомнили свой поцелуй на публике. Звезду сериала «Закрытая школа» подозревали в романе с Иваном. С ним она выходила в свет и приглашала его в гости. Звезды вместе приняли участие в шоу «Сплетница» с Кариной Нигай.

Во время съемок артистов не могли не спросить про их отношения и тот самый поцелуй, который произошел в мае на светском мероприятии. Агата и Иван сначала неохотно об этом говорили, что вызвало неоднозначную реакцию у Нигай. Тогда гости задали ей вопрос.

«Ты брезгливо как будто. Тебе не понравилось?» — в один голос поинтересовались Муцениеце и Чуйков.

Развивать тему дальше звезды не стали. Напомним, что их подозревали в романе, но прямого ответа от пары не было. Поклонники поняли, что они близки, но была ли любовь – неизвестно.

Агата сейчас выходит в свет с другим мужчиной. Ее засняли вместе с музыкантом Петром Дрангой. Они обнимались на красной дорожке, а потом пошли гулять по центру Москвы. Актрису даже пригласили на празднование дня рождения отца артиста. Туда она пришла вместе с дочерью от экс-супруга Павла Прилучного.

Ранее мы писали о том, что Павел Прилучный вышел в свет с женой и сыном от Муцениеце. Тимофей живет у отца и к матери возвращаться не хочет, хоть она и выиграла суд. Мальчика видят исключительно в компании папы и его новой семьи.