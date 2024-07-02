«Отказа не получили»: Павел Воля пригласил Канье Уэста на свое телешоу

По словам шоумена, отрицательного ответа он получил, вследствие чего существует реальный шанс увидеть мировую звезду в эфире одного из российских телеканалов.

«Канье Уэст официально получил приглашение. Отказа мы не получили», — иронично заявил Воля.

Артист уточнил, что процесс решения подобных вопросов, как правило, довольно долгий.

Напомним, Канье Уэст посетил Россию 29 июня. О визите музыканта не сообщалось заранее. Исполнителя сняли выходящим со станции метро «Охотный ряд».

Сообщалось, что музыкант прибыл ради поздравления с днем рождения главного дизайнера его одежды Гоши Рубчинского. Приезд знаменитости подтвердила продюсер Яна Рудковская. Она предположила, что Уэст готовится к концерту в «Лужниках».

Ранее мы писали, что певица Катя Лель улетела из России вместе с дочерью.