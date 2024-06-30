Приехал не ради концерта: зачем рэпер Канье Уэст прилетел в Москву

Информация о концерте американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках» оказалась недостоверной. Исполнитель прилетел в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского.

Представитель артиста пояснил, что друзья погуляют по Москве и отправятся отмечать праздник на закрытую от посторонних локацию, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Напомним, о приезде Уэста рассказала в социальных сетях продюсер Яна Рудковская. Она написала, что если выступление состоится, то 80 тысяч билетов разлетятся максимум за неделю.

Ранее сообщалось, что певец мог выступить в Москве 8 июня. Рэпер собирался привезти в столицу команду из 25 человек. Организаторы концерта, согласно райдеру, должны оформить визы и прочие документы. Обязательное условие — первый класс в самолете и пятизвездочный отель на всех. Рэперу необходима обязательная охрана и постоянное авто для поездок.

В контракте указано, что концерт состоится в любую погоду, но может быть отменен, если организаторы не выполнят хотя бы один пункт договора. Канье имеет право аннулировать договоренности без объяснения причин, но не позже, чем за 30 дней до мероприятия.