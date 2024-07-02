«Шикарное место»: Катя Лель улетела из России вместе с дочерью

Певица Катя Лель сообщила, что улетела из России вместе с 15-летней дочерью Эмилией. В личном блоге исполнительница хита «Мой мармеладный» рассказала, что сейчас они отдыхают в Турции.

«Мы вернулись в роскошный отель в Турции спустя два года. Шикарное место, офигенный будет отдых», — поделилась Катя Лель.

В этом году дочь артистки успешно окончила девятый класс. Эмилия сдала все экзамены на «отлично» и получила аттестат об основном общем образовании. Катя Лель признавалась, что гордится наследницей и восхищается педагогами-профессионалами, которые с достоинством выполняют свою работу.

По словам певицы, Эмилия приняла решение не идти по ее стопам, и признавалась, что повлияла на такой выбор дочери. Известно, что девушка окончила музыкальную школу имени Дмитрия Кабалевского, однако она не планирует заниматься творческой деятельностью — ее интересует гостиничный бизнес.

Напомним, Эмилия родилась в 2009 году в браке Кати Лель с бизнесменом Игорем Кузнецовым. В 2023 году певица объявила о разводе с супругом после 15 лет брака. По словам знаменитости, предприниматель «пил и гулял», и весной прошлого года она поняла, что «больше не хочет так жить». Артистка отметила, что они с мужем расстались мирно, а развод не стал для нее «горестным событием». Катя Лель подчеркивала, что не препятствует общению экс-супруга с дочерью.

Ранее сообщалось о том, что Катя Лель вспомнила, как уличила бывшего мужа в измене.