«Откачивают меня»: после проблем с законом у брата звезда «Ворониных» оказалась под капельницей

С недавних пор все внимание публики приковано к Екатерине Волковой. Дело в том, что ее брата обвиняют в серьезном преступлении в США. Пока мужчина находится под арестом, звезда «Ворониных» пытается разобраться в сложившейся ситуации. Несмотря на отсутствие информации, актриса уверена: ее родственник ни в чем не виноват. Как выяснилось, пережитый стресс сказался на здоровье Екатерины. Об этом она откровенно рассказала в социальной сети.

Так, Волкова вышла на связь и показала кадры из медицинского учреждения. На них артистка находится под капельницей и рассказывает детали произошедшего. Оказывается, у Екатерины «жуткая анемия», вот почему теперь она будет два раза в неделю приезжать в больницу на лечение.

«Снова у меня капельница: жуткая анемия. Будем восстанавливаться. Восполняем дефицит, откачивают меня. После этого поеду на съемки: работу никто не отменял», — высказалась звезда «Ворониных».

К слову, подобная новость крайне обеспокоила поклонников Волковой, именно поэтому они поспешили ей пожелать скорейшего восстановления.

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