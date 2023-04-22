Звезда «Ворониных» опубликовала трогательное послание перед ужасающим убийством
Двойное убийство: звезда «Ворониных» Екатерина Волкова оставила послание.
Екатерина Волкова, наиболее известная по сериалу «Воронины», перестала выходить на связь после новости об ужасном двойном убийстве. За несколько дней до случая она оставила трогательный пост.
Дело в том, что брат актрисы Леонид Волков живет в США. Его подозревают в убийстве петербургского фотографа и его друга. Отмечается, что один из мужчин был расчленен.
По данным следствия, жена Волкова была знакома с Павлом и Кириллом. Когда ей понадобилось жилье, фотограф согласился помочь. Однако из-за возникших финансовых трудностей Леонид не смог платить за квартиру. Волкова с женой и двумя детьми выселили. Это вызвало гнев, и Леонид решил расправиться с обидчиками.
На данный момент Леонид находится за решеткой. Он обвиняется в краже и убийстве.
После известий о брате Екатерина Волкова пропала из соцсетей. Накануне она оставила фотографию, подписав ее трогательными словами: «Люблю своих друзей. Они мои крылья. Я богатый человек».
Ранее мы раскрывали подробности о семье Екатерины Волковой.