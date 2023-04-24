«Ранний инсульт просто так не проходит»: мама Бузовой заговорила о серьезной болезни дочери

Три года назад в семье Ольги Бузовой случилась трагедия. Тогда ее младшая сестра перенесла инсульт. Обычно родственницы Анны стараются не говорить публично о произошедшем, однако на днях мама Бузовых дала откровенное интервью в шоу «Звезды сошлись» и поделилась последними новостями о дочке.

Несмотря на то, что Анна вышла на связь через неделю после перенесенного недуга, родительница уверяет: о полном восстановлении говорить преждевременно. Вот почему Ирина старается все свое внимание уделять младшей наследнице.

«Тяжело. Ранний инсульт так просто не проходит. Естественно, в любой мой приезд я общаюсь и с одной, и с другой. Просто у обеих проблемы», — высказалась женщина.

Кроме того, заговорила мама сестер Бузовых и о причине заболевания. Однако, как выяснилось, до сих пор это является загадкой не только для врачей, но и для самой Анны.

«Переживаешь не за какие-то блага, важно ведь поставить диагноз, найти причину, пока не можем найти. Из-за чего — до сих пор непонятно», — резюмировала Ирина.

Ранее мы писали о том, что проблемы со здоровьем возникли и у Ольги Бузовой. 37-летняя знаменитость публично высказалась про переломы ребер и заявила о хроническом недосыпе. Подробности смотрите в этой статье.