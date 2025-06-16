Отель под Киевом оштрафуют за концерт Верки Сердючки с русскими песнями
© Дмитрий Коробейников/ZERKALO/East News
Концерт шоумена Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, в одном из отелей под Киевом обернулся скандалом. Артист во время выступления говорил на русском языке, поэтому директора заведения решили привлечь к ответственности.
Как пишет aif.ru, ему грозит штраф в размере до 425 гривен (около 800 рублей по текущему курсу -прим. ред.).
На самого Данилко также написали жалобу в полицию активисты. Его обвинили в нарушении «моратория на публичное использование русскоязычного музыкального продукта» в Киеве.
Ранее сообщалось, что представителям артиста пришлось оправдываться. Они заявили, что Сердючка общалась со зрителями не на русском языке, а на «своем локальном диалекте — полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью образа». Они отметили, что Данилко исполнил несколько старых композиций «в оригинале».
Также продюсер Леонид Дзюник сообщал, что продолжает поддерживать общение с Данилко после 2022 года, однако в последнее время артист предпочитает отвечать на вопросы в личных сообщениях смайликами, избегая прямого диалога. Он также заверил, что Верке Сердючке давно все понятно по поводу украинского режима.