Отель под Киевом оштрафуют за концерт Верки Сердючки с русскими песнями

Концерт шоумена Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, в одном из отелей под Киевом обернулся скандалом. Артист во время выступления говорил на русском языке, поэтому директора заведения решили привлечь к ответственности.

Как пишет aif.ru, ему грозит штраф в размере до 425 гривен (около 800 рублей по текущему курсу -прим. ред.).

На самого Данилко также написали жалобу в полицию активисты. Его обвинили в нарушении «моратория на публичное использование русскоязычного музыкального продукта» в Киеве.

Ранее сообщалось, что представителям артиста пришлось оправдываться. Они заявили, что Сердючка общалась со зрителями не на русском языке, а на «своем локальном диалекте — полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью образа». Они отметили, что Данилко исполнил несколько старых композиций «в оригинале».

Также продюсер Леонид Дзюник сообщал, что продолжает поддерживать общение с Данилко после 2022 года, однако в последнее время артист предпочитает отвечать на вопросы в личных сообщениях смайликами, избегая прямого диалога. Он также заверил, что Верке Сердючке давно все понятно по поводу украинского режима.