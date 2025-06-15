Неотъемлемая часть образа: Верка Сердючка угодила в скандал в Киеве из-за русского языка

Шоумен Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, оказался в центре скандала из-за выступления на русском языке в Киеве.

После концерта с участием Данилко, состоявшимся 13 июня, языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень написал заявление в полицию с требованием привлечь артиста к ответственности.

«Русскоязычным песням не место в украинской столице», —приводит слова украинского общественника НТВ.

Он также напомнил о «моратории на публичное использование русскоязычного музыкального продукта» в Киеве, который действует с 2023 года.

При этом представители Сердючки отвергли все обвинения в адрес артиста и заверили, что он общался со зрителями не на русском языке, а на «своем локальном диалекте — полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью образа». Они также отметили, что Данилко исполнил песни на украинском и английском языке, а также несколько старых композиций «в оригинале».

Ранее Андрей Данилко заявил, что не вкладывал политический смысл в свое выступление на «Евровидении» в Хельсинки в 2007 году. Он заверил, что не произносил фразу «Раша, гудбай» со сцены, но стал жертвой «пропаганды» и «травли».