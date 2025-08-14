«Отек спадет и красота»: Полина Диброва решилась на перемены во внешности после новостей о разводе

Блогерша Полина Диброва, несмотря на скандал вокруг ее семьи, продолжает активно вести соцсети и посещает любимые места. Так, недавно она отправилась в салон красоты, где впервые сделала коррекцию губ.

Жена телеведущего Дмитрия Диброва признавалась, что никогда сильно не меняла внешность. У косметолога она делает лишь уходовые процедуры, которые подчеркивают ее натуральную красоту. Однако последний ее визит к специалисту закончился резкими переменами. Полина захотела увеличить губы при помощи препарата для увлажнения.

«А еще в салоне сделала увлажнение для губ. Отек спадет и красота. Честно говоря, тронула губы первый раз, волнительно», - призналась Диброва.

Также в салоне блогерша сделала биоревитализацию. Эта процедура направлена на улучшение качества кожи лица.

Отметим, что в беседе с сайтом «Страсти» пластический хирург Сергей Свиридов отмечал, что Полина Диброва не делала никаких операций. Он предположил, что для поддержания молодости она делает SMAS-лифтинг, фототерапию, радиолифтинг, удаляет пигментацию и мелкие сосуды в области крыльев носа и щек.

Ранее Катя Гордон сообщила, что Полина Диброва съехала от мужа.