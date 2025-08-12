«У нее нет увеличенных губ, скул»: пластический хирург раскрыл секреты Полины Дибровой

«Сейчас грудь у Полины симпатичная, но есть некоторые особенности. По отношению к пропорциям ее тела, грудь смотрится несколько крупной, так как после трех лактаций у Полины была вторая степень провисания, птоз. Чтобы его устранить, нужно было выполнить подтяжку груди. Но после нее останутся разрезы вокруг ареолы, по нижнему склону груди и под нею. Не всегда это хочется иметь на своем теле, поэтому для устранения птоза можно просто установить имплантат чуть большего размера, как у Полины. Это не совсем правильное решение, потому что, если говорить об отдаленной перспективе, такая грудь начнет сползать, провисать и это неминуемо приведет к повторной операции. Но при степени провисания как у Полины, грудь все равно смотрится естественно»