«У нее нет увеличенных губ, скул»: пластический хирург раскрыл секреты Полины Дибровой
36-летняя Полина Диброва оказалась в эпицентре скандала после того, как стало известно об ее изменах 65-летнему мужу, телеведущему Дмитрию Диброву. Многодетная мать прекрасно выглядит и не скрывает, что не экономит на красоте. Сайт «Страсти» попросил пластического хирурга Сергея Свиридова оценить внешность оскандалившейся звезды.
«Полина выглядит хорошо, на свой возраст. Она сохранила свою натуральность, энергичность. На ее лице нет явных признаков выполнения пластических операций и косметологических воздействий. У нее нет увеличенных губ, скул. Да, она ухаживает за кожей на лице и теле. Наверняка Полина делает ультразвуковой SMAS-лифтинг для того, чтобы лицо не опускалось, а также фототерапию, радиолифтинг, удаляет пигментацию и мелкие сосуды в области крыльев носа и щек. Выполняется все это качественно. Врач, который занимается Полиной- профессионал»
Сама Полина не скрывает, что все-таки прибегала к помощи пластического хирурга три года назад, чтобы вернуть форму груди после трех родов. Доктор Свиридов поддержал решение Дибровой и назвал операцию в данном случае необходимостью.
«Сейчас грудь у Полины симпатичная, но есть некоторые особенности. По отношению к пропорциям ее тела, грудь смотрится несколько крупной, так как после трех лактаций у Полины была вторая степень провисания, птоз. Чтобы его устранить, нужно было выполнить подтяжку груди. Но после нее останутся разрезы вокруг ареолы, по нижнему склону груди и под нею. Не всегда это хочется иметь на своем теле, поэтому для устранения птоза можно просто установить имплантат чуть большего размера, как у Полины. Это не совсем правильное решение, потому что, если говорить об отдаленной перспективе, такая грудь начнет сползать, провисать и это неминуемо приведет к повторной операции. Но при степени провисания как у Полины, грудь все равно смотрится естественно»
Из минусов доктор Свиридов отметил, что имплантат контурирует, он заметен и может прощупываться. А при наклоне вперед в боковой части груди могут образовываться волнообразные линии – риплинг. Но в целом он отметил, что результат у Полины хороший. Сергей Свиридов уверен, что снова ложиться под нож хирурга в ближайшие годы Полине точно не нужно.
«Она молодая, красивая женщина. У нее хорошее, плотное тело. Каркас мышечный ярко выражен, состояние кожи хорошее. Единственное, что может Полина сделать в дальнейшей перспективе в случае, если ее грудь начнет сильно провисать - удалить имплантаты, сделать подтяжку груди, а затем снова установить имплантаты, а может быть, ей понравится ее грудь после подтяжки и тогда не нужно будет устанавливать импланты»
