«Дети проживают с любовницей»: Полина Диброва съехала от мужа после новостей о разводе

Звездный юрист Катя Гордон сообщила о том, что Полина Диброва съехала от мужа Дмитрия. По ее словам, блогерша перебралась в другой дом, чтобы жить с детьми предполагаемого любовника Романа Товстика.

Когда разгорелся скандал по поводу измен Полины Дибровой с другом семьи, Гордон вызвалась представлять интересы жены Товстика в суде. Женщина приняла предложение, и теперь адвокат постоянно делиться в Сети подробностями разбирательств. Так, Катя рассказала, что Роман Товстик тайно вывез двоих детей.

«К сожалению, на данный момент у Елены вывезли двоих детей. Дети проживают с любовницей Романа Полиной», - сообщила Гордон.

При этом, несмотря на заявление юриста, Полина Диброва появилась в ночном эфире мужа, который он вел, предположительно, из дома. Супруга с улыбкой принесла телеведущему чай. Новости о разводе они на стриме не комментировали.

Напомним, что официально заявление на расторжение брака Дибровы пока не подали. Но оба уже наняли адвокатов.

Ранее Дмитрий Дибров в прямом эфире призвал не обвинять женщину в измене.