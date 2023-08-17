Юрист Назаров объяснил, как Дмитрий Шепелев нарушил законное право сына от Фриске
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После смерти певицы Жанны Фриске прошло уже много лет. Однако телеведущий Дмитрий Шепелев и ее родственники до сих пор не могут наладить отношения. По словам отца Жанны, Шепелев всячески препятствует общению 10-летнего сына с бабушкой и дедушкой. Кроме того, Владимир Фриске убежден, что Дмитрий специально настраивает наследника против них и умершей матери. Так, например, в недавнем интервью Фриске заявил: Дмитрий запретил маленькому Платону слушать песни Жанны. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» юрист Назар Назаров прокомментировал конфликт в семье артистки и рассказал, как телеведущий нарушил законное право своего ребенка.
«Тяжбы между Дмитрием Шепелевым и родителями Жанны Фриске длятся уже очень давно. И у меня, как у юриста по семейным делам, вся эта ситуация вызывает лишь недоумение. У бабушки с дедушкой есть законное право через суд требовать общения с внуком. Почему это право до сих пор (спустя уже более 8 лет) не было реализовано, мне не очень понятно. Если один из родителей не дает ребенку общаться с бабушкой и дедушкой, то это является прямым нарушением законных прав и интересов ребенка», — высказался эксперт.
Назар Назаров
Юрист по семейным делам
По словам Назара, родители Жанны могут обратиться в суд, чтобы восстановить нарушенные права и беспрепятственно общаться с внуком. При этом ситуация способна измениться в худшую сторону для Шепелева, если Владимир Фриске уже имеет судебное решение по данному вопросу.
«Если вдруг у родителей Жанны Фриске все же есть судебное решение по данному вопросу, то тогда, почему Дмитрий Шепелев позволяет себе игнорировать решение суда, мне неизвестно. В этом случае его давно пора привлечь к ответственности, предусмотренной законом, за неисполнение судебного решения», — резюмировал Назаров.
Назар Назаров
Юрист по семейным делам