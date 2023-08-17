Юрист Назаров объяснил, как Дмитрий Шепелев нарушил законное право сына от Фриске

«Тяжбы между Дмитрием Шепелевым и родителями Жанны Фриске длятся уже очень давно. И у меня, как у юриста по семейным делам, вся эта ситуация вызывает лишь недоумение. У бабушки с дедушкой есть законное право через суд требовать общения с внуком. Почему это право до сих пор (спустя уже более 8 лет) не было реализовано, мне не очень понятно. Если один из родителей не дает ребенку общаться с бабушкой и дедушкой, то это является прямым нарушением законных прав и интересов ребенка», — высказался эксперт.