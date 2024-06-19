Отец Жанны Фриске дарит любовь внучке Луне после запрета на общение с Платоном

Отец Жанны Фриске заявил, что дарит любовь внучке Луне после запрета на общение с Платоном. Об этом сообщает The Voice.

После смерти Жанны Владимир Фриске лишился общения с внуком Платоном. По его словам, Дмитрий Шепелев намеренно скрывает ребенка и настраивает против бабушки и дедушки. Фриске признался, что отдает всю любовь 2-летней внучке Луне, которую родила младшая дочь Наталья.

«Луне я отдаю все свою любовь, которую в детстве давал Наташе и Жанне...Особенно, Жанне, так как она была первой дочкой. Поэтому, вся любовь внучке — Платона же рядом нет», — высказался отец Фриске.

Ранее отец Жанны Фриске заявил, что больше не будет искать встреч с внуком Платоном. Подробности читайте в этой новости.

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