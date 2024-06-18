«Его уже настроили против»: отец Фриске отказался бороться за встречи с внуком Платоном

Отец Жанны Фриске заявил, что больше не будет искать встреч с внуком Платоном. Об этом сообщает The Voice.

После смерти певицы ее отец и муж так и не смогли наладить отношения. Владимир Фриске убежден, что Дмитрий Шепелев намеренно скрывает от него внука Платона. Более того, по его мнению, телеведущий настроил мальчика против бабушки и дедушки. На протяжении 11 лет Владимир боролся за право на общение с внуком, однако теперь он не ищет с ним встреч. Фриске решил, что мальчик должен сам понять, нужно ему общение с родственниками или нет.

«Если Богу и Платону будет угодно с нами увидеться, значит он решит это для себя. Но, наверняка, его уже настроили против. Так что, если он решит, что видеться с нами ему не надо, значит не надо. Почему я должен лезть в его голову, насильно же мил не будешь», — высказался Владимир.

Фриске вспомнил о встрече с внуком, во время которой ему задавали неоднозначные вопросы. Платон интересовался, зачем Владимир украл у него дом и почему бабушка еще жива. Отец Жанны с досадой заявил, что «жизнь уходит», а наладить контакт с внуком у него так и не получилось.

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