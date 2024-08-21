«Наше продолжение в детках»: растроганная Арзамасова расплакалась с дочерью на руках

В начале августа Елизавета Арзамасова родила дочь от 50-летнего олимпийского чемпиона по фигурному катанию Ильи Авербуха. Ставшая мамой во второй раз 29-летняя актриса не планирует засиживаться в декрете и уже думает о репетициях. Но звезда «Папиных дочек» все же расставила для себя приоритеты — она уверена, что дети гораздо важнее карьерных достижений.

Поклонники интересуются, как звезда чувствует себя после родов. Елизавета поблагодарила фанатов за заботу и за поздравления с пополнением в семье.

Знаменитость разместила пост с фотографией, на которой она находится на сцене театра. Арзамасова отметила, что совсем скоро начнутся репетиции, выступления, поездки. Но пока актриса не может думать о работе — все ее мысли заняты воспитанием малыша.

«Я всегда умиляюсь, готова расплакаться самыми сладкими слезами от любой милой ерунды и думаю, что… никакая работа, никакие карьерные победы не могут принести в жизнь женщины больше счастья и восторга, чем наше продолжение в детках», — написала Арзамасова на своей страничке в соцсетях.

Свои переживания знаменитость назвала «удивительными», отметив, что все в нашей жизни происходит ради подрастающего поколения.

Супруги назвали новорожденную Лией. Пара также воспитывает сына Льва. 14 августа счастливый муж забрал жену и дочь из роддома.

Ранее актриса с размахом отметила трехлетие сына в день выписки из роддома.