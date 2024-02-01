Отец Шарлота высказался о слухах об отправке сына на психиатрическую экспертизу

Отец певца Эдуарда Шарлота не подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что его сына отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом пишет RT.

Как признался мужчина, адвокат музыканта сообщил, что в настоящий момент он находится в СИЗО Саратова. Он уточнил, что артисту действительно назначена экспертиза, но ее дата пока неизвестна. Отец певца добавил, что с ранних лет замечал странности в поведении наследника.

Мужчина отметил, что в последний раз видел Эдуарда две недели назад. Он заверил, что артист переживает из-за случившегося.

Напомним, в начале декабря минувшего года Шарлота арестовали на два месяца по двум уголовным статьям. Певца обвинили в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Ранее в некоторых СМИ появились сведения, что обвиняемого по двум уголовным статьям Шарлота вывезли из СИЗО Самары для проведения психолого-психиатрической экспертизы.