НАШ ШОУБИЗ
15:07, 02 декабря 2023
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Певец Шарлот встретит Новый год в СИЗО

Суд арестовал певца Шарлота на два месяца .

Певец Шарлот встретит Новый год в СИЗО

© Freepik

Суд избрал меру пресечения в отношении певца Шарлота по трем уголовным делам. Обвиняемого в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма арестовали на два месяца, передает Telegram-канал 112.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на молодого человека после того, как он выложил видео, на котором демонстративно сжег свой российский паспорт. Через некоторое время Шарлот вернулся на родину — в аэропорту его уже ждали стражи порядка.

Сначала исполнителю дали 13 суток административного ареста. Затем он был этапирован в Самару, где в отношении молодого человека возбудили уголовные дела о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. За совершенные правонарушения Шарлоту грозит до шести лет тюремного заключения.

Ранее Вика Цыганова заступилась за певца. Она заявила, что рэпер Баста научил его продавать душу.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал 112
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