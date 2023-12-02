Певец Шарлот встретит Новый год в СИЗО

Суд избрал меру пресечения в отношении певца Шарлота по трем уголовным делам. Обвиняемого в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма арестовали на два месяца, передает Telegram-канал 112.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на молодого человека после того, как он выложил видео, на котором демонстративно сжег свой российский паспорт. Через некоторое время Шарлот вернулся на родину — в аэропорту его уже ждали стражи порядка.

Сначала исполнителю дали 13 суток административного ареста. Затем он был этапирован в Самару, где в отношении молодого человека возбудили уголовные дела о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. За совершенные правонарушения Шарлоту грозит до шести лет тюремного заключения.

Ранее Вика Цыганова заступилась за певца. Она заявила, что рэпер Баста научил его продавать душу.