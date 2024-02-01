Baza: обвиняемого по двум уголовным статьям певца Шарлота вывезли из СИЗО Самары

Певца Эдуарда Шарлота вывезли из самарского СИЗО для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Его доставили в Саратов по требованию следователя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, из СИЗО артиста вывезли еще 28 января. Источник рассказал, что вокалиста ждут проверки его психологического состояния. Отметим, что данное решение было принято после того, как Шарлот написал покаянное письмо Патриарху Кириллу, в котором попросил прощения за все.

Следует сказать, что Эдуард проходит по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». По ним ему грозит до шести лет лишения свободы. Певец уже неоднократно раскаивался за свои поступки, в том числе за сожжение паспорта РФ. Он заявлял, что осознает все свои ошибки и отныне подобным заниматься не будет. Также он обещал начат выпускать патриотически песни, чтобы с ними выступать перед россиянами.

В начале января Шарлот, лишившийся кудрей за время пребывания в СИЗО, попытался изменить меру пресечения на домашний арест или залог, но Самарский суд отказался удовлетворить его просьбу.

Ранее отец Шарлота рассказал, что собирается обжаловать арест сына.