Отец Олега Майами задолжал банкам почти миллион рублей

Отец популярного певца и шоумена Олега Майами задолжал банкам почти миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, родитель исполнителя три года назад взял в долг 700 тысяч рублей, однако до сих пор не выплатил его. В итоге против Олега Кривикова-старшего подали судебный иск. Отец Майами признался, что певец давно не общается с ним, вследствие чего он вынужден решать свои проблемы самостоятельно.

При этом мужчина все равно любит звездного наследника и публикует видео с его концертов в соцсетях.

Напомним, Олег Майами получил широкую известность после романа с бывшей супругой Гуфа Айзой-Лилуной Ай. Пара начала встречаться в 2020 году. Блогерша рассказывала, что отношения были бурными и токсичными.

По словам экс-жены Гуфа, именно она являлась абьюзером. В 2021-м Майами и Айза расстались.

Ранее Олег Майами рассказал о работе с Филиппом Киркоровым.

Также Майами поведал, какие девушки ему нравятся.