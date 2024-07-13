«Я очень много заплатил, планирую продавать квартиру»: Олег Майами рассказал о работе с Филиппом Киркоровым

Недавно певец Филипп Киркоров выпустил совместную композицию вместе с бывшим подопечным продюсера Максима Фадеева Олегом Майами «Стирай». В беседе с The Voice молодой артист раскрыл подробности совместной работы с Филиппом Киркоровым.

По словам Олега Майами, над созданием песни он работал вместе со своей командой в Минске. Певец рассказал, как началось сотрудничество с Филиппом Киркоровым.

«Мы услышали в песне Филиппа, но она не писалась специально под Филиппа. Отправили. Сначала не зашло, через четыре часа позвонил, говорит: „Чувак, мне подходит, давай врываться“. И ворвались», — поделился Олег Майами.

На вопрос о том, сколько ему пришлось заплатить за совместную композицию с артистом, Олег Майами ответил шуткой.

«Конечно, я очень много заплатил. Я сейчас еще должен ему. Сейчас планирую продавать квартиру», — пошутил певец.

Сам Филипп Киркоров признавался, что высоко оценил песню, которую предложил ему исполнять Олег Майами.

«Мне очень понравилась песня, которую принес Олег. Она настолько попала в меня. Мы этот проект вынашиваем почти уже полгода, с ноября месяца», — рассказывал артист.

Отметим, что Филипп Киркоров часто создает музыкальные коллаборации с молодыми артистами, среди которых Егор Крид, Люся Чеботина и другие. Записывать совместные треки с коллегами певец начал еще в 2000-х. Так, в 2003 году появилась его песня «Роза чайная», которую он исполнил с Машей Распутиной. Композицию написал Кай Метов.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров рассказал о своей новой покупке почти за миллион рублей.