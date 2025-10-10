Отец Оксаны Самойловой впервые прокомментировал ее развод с Джиганом

Отец Оксаны Самойловой признался, что ему жаль слышать про развод дочери. Об этом сообщает NEWS.ru.

9 октября в СМИ появилась новость о разводе Оксаны Самойловой и Джигана после 13 лет брака. Супругов подозревали в разладе уже несколько месяцев: они перестали выходить вместе в свет и появляться в блоге друг у друга. На данный момент пара никак не комментирует развод, зато о разладе в семье высказался отец Оксаны. Мужчина не скрывает сожаления из-за произошедшего.

«Ничего не буду говорить. Очень жаль, но ничего не поделать, это жизнь», — высказался отец Оксаны.

В день публикации новости о разводе Джиган появился на светской вечеринке и исполнил песню, посвященную Оксане. Услышав вопрос о проблемах в семье, рэпер нецензурно высказался в адрес журналистов.

Ранее мы писали, что Джиган и Самойлова после развода будут делить бизнесы и недвижимость в Дубае. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Роза Сябитова пообещала помочь Самойловой найти нового мужа после развода.