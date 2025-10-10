«Проведу с ней консультацию»: Сябитова пообещала помочь найти Самойловой нового мужа

Роза Сябитова пообещала помочь Самойловой найти нового мужа после развода. Об этом сообщает «Абзац».

После новостей о разводе Джигана и Оксаны Самойловой помочь пока еще супруге рэпера вызвалась сваха Роза Сябитова. Она заявила, что с удовольствием готова принять в своем брачном агентстве блогершу.

«Я профессионал. Профессионал помогает людям и получает от этого удовольствие и гонорар. Если у Оксаны есть желание обратиться ко мне в брачное агентство, то я проведу с ней диагностическую консультацию», — заявила она.

Она также рассказала, что всегда рада видеть среди своих клиентов молодых и успешных женщин. Джигану и Самойловой Сябитова пожелала спокойного развода без скандалов.

«Без скандалов, мордобитий, сломанных ног. Чтобы страна не смеялась над ними», — добавила она.

