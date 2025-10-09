Недвижимость в Дубае и заброшенный санаторий: что будут делить при разводе Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Самойлова после развода будут делить бизнесы и недвижимость в Дубае. Об этом стало известно «Страстям».

Сегодня в картотеке мировых судов появилось заявление от Оксаны Самойловой — блогерша подала на развод с Джиганом. За 13 лет брака Оксана Самойлова и рэпер нажили немало совместного имущества.

Так, сейчас они живут в роскошном доме в поселке Шато‑Соверен, Московской области, площадью 750 кв.м. Это здание супруги купили еще в 2018 году в ипотеку. Примерная стоимость — 155 млн рублей.

Пара также владеет недвижимостью за рубежом — в Дубае Самойлова и Джиган владеют квартирой площадью 121 кв.м. Ее супруги купили за 36 млн рублей. Позже, для инвестиций, блогерша приобрела еще одни апартаменты в Дубае рядом с морем за 13 млн рублей.

В 2025 году Самойлова купила заброшенный пансионат за 45 миллионов рублей в Московской области. На месте советских построек она планировала создать «ферму приключений» для детей.

Кроме того, Оксана Самойлова является соучредителем 5 компаний. Согласно закону, доля в ООО может быть признана совместно нажитым имуществом и тоже подлежать разделу при разводе.

