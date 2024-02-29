Отец Леонида Агутина вспомнил, как помогал сыну стать популярным

Композитор и исполнитель Николай Агутин заявил, что оказывал поддержку своему сыну Леониду в начале карьеры. Его слова приводит NEWS.ru.

Как рассказал Агутин, в те времена наиболее популярными артистами были Дмитрий Маликов, Юрий Антонов и Владимир Муров. При этом композитор занимался подготовкой больших программ на стадионах, поэтому предоставлял наследнику возможность выступать на разогреве у знаменитостей.

Музыкант отметил, что, когда Леонид Агутин вернулся из армии, они вместе отобрали лучшие композиции, с которыми начинающий исполнитель мог бы гастролировать. По его мнению, первую известность его сыну подарил хит «Босоногий мальчик», который тот впервые исполнил на фестивале «Ялта-92».

Ранее Николай Агутин поведал, где живет его сын. По его словам, Леонид никуда не уезжал из России и вместе с женой находится на даче в Подмосковье.

Также продюсер Иосиф Пригожин призвал «не хоронить» Леонида Агутина из-за молчания относительно СВО.