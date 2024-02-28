Иосиф Пригожин призвал не хоронить Леонида Агутина

Продюсер Иосиф Пригожин назвал певца Леонида Агутина «хорошим артистом» и призвал не отменять его из-за молчания относительно СВО. По словам бизнесмена, в России осталось мало таких артистов.

Комментарий продюсера приводит NEWS.ru.

Пригожин считает Агутина «уважаемым музыкантом» и назвал его «талантливейшим».

«И если мы всех сейчас будем так хоронить, из-за того, кто, что сказал... У нас и так осталось мало хороших артистов», - сказал Пригожин.

Он отнес Агутина к числу пяти самых востребованных артистов в России. Певец продолжает собирать стадионы, обратил внимание Пригожин.

Агутин молчит о своем отношении к СВО, лишь однажды назвал себя патриотом. Также стало известно, что певец живет на даче в Подмосковье. Там же находится отец, но родственники видятся два-три раза в месяц – это связано с гастролями музыканта.

Ранее Пригожин высказывался на тему отмены концертов певицы Кристины Орбакайте. Он призывал не связывать эти события с отчимом – Филиппом Киркоровым, участвовавшим в «голой» вечеринке.