«Два-три раза в месяц мы с ним встречаемся»: Николай Агутин рассказал, где живет его сын

Композитор Николай Агутин пообщался с журналистами NEWS.ru. Он рассказал, где в данный момент проживает его сын Леонид. Оказалось, что певец никуда не уезжал из России.

Исполнитель хита «Аэропорты» вместе с супругой живет на даче в Подмосковье. Об этом рассказал отец Леонида. Он заявил журналистам, что, несмотря на это, не так часто видится с сыном.

«Мы живем вместе на даче и видимся. Не так часто, потому что он бывает на гастролях, но два-три раза в месяц мы с ним встречаемся», — заявил Николай Агутин.

При этом Анжелика и Леонид являются обладателями недвижимости в США. Всего у них пять объектов на сумму более 827 млн рублей. У звездной пары есть как квартиры, так и дома. В Соединенных Штатах проживает и общая дочь супругов.

Ранее Агутин обратился к проживающей в США дочери в день ее рождения. Певец заявил, что гордится своей наследницей.