«Цветет, словно мартовский кот»: Киркоров воссоединился с бывшей фавориткой

Певец Филипп Киркоров не скрывал чувств к Анастасии Стоцкой на показе мюзикла. Об этом сообщает mk.ru.

В Москве состоялся показ мюзикла с участием Анастасии Стоцкой. Актрису и Киркорова связывает долгая дружба. При этом знаменитости неоднократно намекали на роман. Филипп не пропустил спектакля с участием Анастасии. Он вошел в зал прямо перед началом постановки.

По информации источника, Филипп внимательно следил за фавориткой. Он оживленно смотрел мюзикл, снимая яркие сцены с участием Стоцкой. Зрители отметили, что Киркоров давно не был таким счастливым.

«Посмотрите на Филиппа: цветет, словно мартовский кот», — высказались очевидцы.

После просмотра Киркоров высоко оценил работу Стоцкой. Он назвал ее лучшей ученицей и крепко обнял.

«Она стала популярна благодаря своему таланту. Маме и папе спасибо за нее, а я просто проводник ее успеха, который состоялся почти четверть века назад», — резюмировал певец.

Ранее певица и актриса Анастасия Стоцкая рассказала, что 12-летний сын носит ее на руках. Подробности читайте в этой новости.