Отец Илона Маска приехал в Москву для участия в российском форуме

Отец Илона Маска приехал в Москву для участия в форуме. Подробности приводит «Известия».

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол, прибыл в Москву для участия в «Форуме будущего 2050», где обсудят культурный код, Марс и другие волнующие темы. Однако организаторы мероприятия подчеркнули, что главный вопрос будет связан с развитием России ближайшие 25 лет.

Оказалось, что Эррол Маск станет одним из спикеров московского форума.

В интервью «Известия» Эррол отметил, что начать конфликт с президентом США Дональдом Трампом было ошибкой со стороны его сына. Он подчеркнул, что Илон начал конфликт из-за стресса и усталости.

Отец американского бизнесмена является бывшим южноафриканским инженером и застройщиком, также в 1980-х годах он занимался изумрудным бизнесом и был членом Прогрессивной федеральной партии ЮАР.

Ранее мы писали о том, сколько Илон Маск потерял после ссоры с Дональдом Трампом.

Также сообщалось, что Майли Сайрус впервые высказалась о новых отношениях отца.