«Стала уважать родителей»: Майли Сайрус впервые высказалась о новых отношениях отца

Майли Сайрус впервые высказалась о новых отношениях отца.

Певица раскрыла, что после развода родителей, которые расстались спустя 28 лет совместной жизни, она полностью встала на защиту матери. Бракоразводный процесс родителей Билли Рэйя и Тиш Сайрус завершился в 2023 году. По словам Майли, тогда она воспринимала часть боли мамы как свою собственную, из-за чего не общалась с отцом.

На данный момент музыкант строит отношения с Элизабет Херли, роман с которой он раскрыл в прошлом месяце.

Певица призналась, что только со временем ей удалось возобновить общение с отцом. Кроме того, Сайрус рада за маму, которая смогла наладить личную жизнь. По словам Майли, ей важно, чтобы родители были счастливы.

«Становясь старше, я стала уважать своих родителей как личностей, а не просто как родителей... Я вижу, что мой отец тоже счастлив, я люблю обоих родителей как индивидуальностей, а не как родительскую пару. У меня теперь взрослое отношение к этому», — рассказала Майли в подкасте для New York Times.

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