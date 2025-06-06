За стуки лишился 34 млрд долларов: сколько Илон Маск потерял после ссоры с Дональдом Трампом

Президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск вступили в ожесточенный спор в Сети. Для обоих это стоило миллиарды долларов, передает Царьград со ссылкой на зарубежные СМИ. При этом с момента конфликта не прошло даже суток.

Изначально недопонимание между Трампом и Маском возникло по поводу объемного законопроекта о сокращении федерального бюджет. Илон охарактеризовал его как «мерзость», а глава Соединенных Штатов выразил свое разочарование в предпринимателе.

В итоге Трамп мог утратить более одного миллиарда долларов в результате конфликта с американским бизнесменом. Маск, по информации СМИ, понес куда более серьезные потери — речь идет о 34 млрд долларов. Акции компаний, принадлежащих магнатам, стремительно опускаются вниз.

Ранее сообщалось, что Маск решил платить алименты матери своего предполагаемого ребенка. Он передал женщине 2,5 млн долларов.