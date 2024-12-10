Отец Анастасии Ивлеевой отреагировал на новости о ее замужестве

Отец российской блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой Вячеслав Ивлеев отреагировал на новости о замужестве дочери. Об этом сообщает 360.ru.

Родитель инфлюэнсерши признался, что не знает о том, что дочь вышла замуж. Он также уточнил, что не знаком с избранником Ивлеевой.

Ранее Анастасия Ивлеева сообщила, что вышла замуж. «Вышла замуж», — написала знаменитость. Личность возлюбленного и другие подробности 33-летняя блогерша предпочла не раскрывать.

Известно, что Анастасия Ивлеева уже состояла в браке. Осенью 2019-го телеведущая вышла замуж за рэпера Элджея. Однако в 2021 году знаменитости объявили о разрыве. Ивлеева рассказывала, что они расстались, поскольку оказались не готовы к семейной жизни. Знаменитость также признавалась в интервью Ксении Собчак, что тяжело переживала расставание, поскольку муж ей заменял всех.

Также мы писали, что Настю Ивлееву оправдали по делу о развращении детей и заработке на этом.