33-летняя блогерша Настя Ивлеева заявила, что вышла замуж

Блогерша Настя Ивлеева в последнее время редко выходит на связь с поклонниками. Однако 10 декабря она неожиданно опубликовала в Telegram-канале новый пост, которым шокирована фанатов. Она объявила о замужестве.

Раскрывать подробностей Настя не стала. Она лишь рассказала, что теперь вновь несвободная женщина.

«Вышла замуж», - кратко объявила Ивлеева.

Неизвестно, кто стал избранником 33-летней блогерши, ведь после развода с рэпером Элджеем она перестала делиться личной жизнью. Была информация, что она встречалась с молодым манекенщиком, но после скандальной «голой» вечеринки, предположительно, их роман окончился, так как они отписались друг от друга в социальных сетях.

К слову, в конце ноября этого года Настя раскрыла поклонникам, что не одинока. Она отметила, что познакомила бойфренда со своей семьей. Но никаких намеков на то, кто именно покорил ее сердце, не делала.

Ранее блогершу Настю Ивлееву оправдали по делу о развращении детей.