Настю Ивлееву оправдали по делу о развращении детей и заработке на этом. Соответствующее решение вынес Челябинский городской суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, иск против блогерши подавала жена главы уральской религиозной организации Елена Морозова. Она пыталась доказать, что Настя опасна для детей, поскольку ее контент оскверняет традиционные ценности. Елена просила возместить моральный ущерб компенсацией в размере миллиона рублей.

Сначала женщина подавала на Ивлееву в Златоустовский горсуд, а потом в Челябинский. И в первом, и во втором суде решили, что претензии не являются обоснованными.

Отметим, что сама Настя не комментировала решение суда.

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