Приехали десятки человек: похороны режиссера Юрия Бутусова проходят в Москве

21 сентября на Кунцевском кладбище в Москве хоронят утонувшего в Болгарии режиссера Юрия Бутусова. Проститься с ним пришли десятки человек.

Прах земле предают спустя полтора месяца со дня смерти режиссера. На кладбище приехали около 60 человек, чтобы проводить Бутусова в последний путь. В знак светлой памяти у большинства гостей в руках были белые цветы, пишет StarHit.

Среди звезд на кладбище были замечены Константин Райкин, Виктор Добронравов и другие. Вдова режиссера установила урну с прахом возле его портрета. Затем один из гостей исполнил песню группы «Кино» «Дерево» около могилы Юрия.

На месте упокоения установили свечи и картонные фигурки белых птиц. Для траурной церемонии семья выбрала портрет режиссера, на котором он широко улыбается.

Напомним, трагедия с Бутусовым случилась 9 августа. Театральный режиссер утонул в Черном море в Болгарии. За границей он находился на отдыхе с семьей. Прощание с ним прошло в Москве 23 августа, затем тело кремировали.