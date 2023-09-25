Отец 47-летней Даны Борисовой отказался от общения с дочерью из-за телешоу. Об этом сообщает издание The Voice.

Борисова стала участницей передачи, благодаря которой она узнала свою родословную до 17 века. Телеведущая осталась в восторге от этого опыта. Однако ее отец не разделил подобных эмоций.

В личном блоге Дана показала сообщение от родителя, который попросил дочь забыть его номер. Кроме того, мужчина отрекся от общения с Борисовой.

«Дай пожить без всей грязи без тебя. Думаю, я это заслужил. Твое мнение меня не интересует», — высказался отец Даны.

К слову, сама знаменитость не поняла причины конфликта и назвала реакцию отца «странной».

Ранее продюсер Милена Задыкян вспомнила, как Дана Борисова довела сотрудника ТВ до успокоительных. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что приемная семья певицы Дианы Анкудиновой заявила в полицию на ее родную мать.