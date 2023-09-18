Продюсер Задыкян вспомнила, как Борисова довела сотрудника ТВ до успокоительных

Милена Задыкян вспомнила, как Дана Борисова довела сотрудника ТВ до успокоительных. О произошедшем инциденте продюсер рассказала изданию «Страсти».

По словам Милены, многие публичные люди любят показать характер. Не стала исключением и Дана Борисова. Ни для кого не секрет, что в жизни телеведущей было много испытаний: лечение от зависимости, конфликты с мамой и экс-супругом. Несмотря на это, Дана продолжала работу на ТВ, правда, с большим трудом.

«Нередко у Даны случались срывы: она то хотела сниматься, то закатывала истерики и отменяла съемку, и все это могло быть среди ночи. Она могла не выходить на связь несколько дней. Представьте, идет подготовка съемочного процесса, а главная героиня недоступна», — рассказала продюсер.

По воспоминаниям Милены, в этот период было тяжело не только Борисовой, но и редактору передачи. Из-за поведения знаменитости сотруднику ТВ пришлось пить успокоительное.

«Понимая свою моментную ценность, публичные личности будут выжимать из команды все соки», — резюмировала Задыкян.

Полное интервью Милены Задыкян о закулисной жизни ТВ читайте в этой статье.