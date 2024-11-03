«Отдалась этой профессии»: Илона Броневицкая призналась, что Эдита Пьеха мечтает вернуться на сцену

Илона Броневицкая рассказала о самочувствии своей матери Эдиты Пьехи. По словам певицы, 87-летняя исполнительница хита «Наш сосед» в основном проводит время в домашних условиях. Именно по этой причине Эдита Станиславовна часто испытывает грусть и тоску за сценой.

Броневицкая поделилась, что мама вместе со своей помощницей сейчас проживает в доме, расположенном под Санкт-Петербургом, и что она редко выбирается в общественные места. Однако семья про Пьеху все же не забывает: Илона вместе с детьми часто приезжает в Питер, чтобы навестить родного человека.

Но, несмотря на частые встречи с семьей, Эдита иногда впадает в отчаяние. Это связано с тем, что советская певица очень скучает по сцене, ведь ей не хватает музыки и аплодисментов поклонников.

«Она, конечно, грустит, потому что так выстроила жизнь свою как профессионала, что вся отдалась этой профессии. У нее в жизни было: сцена, сцена, платья, песни... Она сама тот образ, который дарит людям. Когда это закончилось, она, конечно… Ну, она грустит о том, что нет публики», — заявила Броневицкая в программе «Смысл жизни».

Кроме того, Илона подчеркнула, что Эдита Пьеха никогда не стеснялась своего возраста, так как всегда выглядела моложе, поэтому смело всем называла год рождения. Броневицкая также не стала скрывать, что у родителей карьера всегда была на первом месте, а семья лишь на втором.

Ранее мы писали о том, что Илона Броневицкая раскрыла правду о Стасе Пьехе.

Также сообщалось, что отец Сосо Павлиашвили рассказал, как певец выглядел в детстве.