«Страшно было на него смотреть»: отец Сосо Павлиашвили рассказал, как певец выглядел в детстве

Родители певца Сосо Павлиашвили дали интервью для программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1». Отец артиста рассказал гостям в студии, что сын был гадким утенком в детстве.

По словам Рамина Иосифовича, когда Сосо только родился, то он отправился в специальную экспедицию. Через несколько месяцев глава семейства вернулся домой и испугался, увидев сына.

«Когда сын родился, я находился в специальной экспедиции. Приехал через месяц, увидел его и испугался — большой нос, худой, черный, без волос. Страшно было на него смотреть», — рассказал Рамин.

Однако через некоторое время, по словам отца, ситуация изменилась. Из гадкого утенка на свет появился красивый мужчина.

«Через несколько месяцев он изменился. Оказывается, из гадкого утенка может получиться красивый мужчина», — со смехом сказал отец артиста.

Ранее Сосо Павлиашвили рассказал, что улетел с семьей из России. Он вышел на связь с подписчиками в социальных сетях.