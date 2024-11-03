«Он был обычным наркоманом и остается им»: Илона Броневицкая раскрыла правду о Стасе Пьехе

Певица Илона Броневицкая назвала своего сына, участника «Фабрики звезд — 4» Стаса Пьеху наркоманом. Она призналась, что исполнитель хита «Она не твоя» долгое время боролся с героиновой зависимостью.

По словам Броневицкой, наркомания — это заболевание, от которого нельзя излечиться, но ее сыну удается держаться и не употреблять запрещенные вещества уже много лет.

«Он был обычным наркоманом и остается им по сей день, ибо это заболевание, которое не лечится. Он наркоман в огромной-огромной ремиссии», — заявила 63-летняя артистка в программе «Смысл жизни».

Как пояснила Илона, наркотическая зависимость меняет химические процессы в организме, поэтому ощутить радость и счастье без дополнительного стимулирования человек не может. По ее словам, отказавшиеся от запрещенных веществ люди видят мир ужасным и впадают в тяжелую депрессию.

«Представьте свежий огурец, который макают в рассол. На 30-й раз после того, как его опустят, он становится соленым, и свежим уже никогда не будет», - заключила Броневицкая.

Ранее 44-летний Стас Пьеха признался, что цифры в паспорте его пугают. По словам артиста, порой на него опускается «черная туча» — ему начинает все казаться бессмысленным, бесполезным, и опускаются руки. Певец заявил, что не испытывал такого до 40 лет.