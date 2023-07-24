Отдала ей свое сердце: Алла Пугачева встала на защиту вдовы Юдашкина

Вдова Валентина Юдашкина улетела из России к дочери, и сейчас она активно делится фотографиями из поездки в соцсетях. Только вот подписчикам не понравились счастливые кадры, которые, по их мнению, выглядят неуместными на фоне недавней смерти модельера. Женщину поддержала ее звездная подруга Алла Пугачева. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В конце июня дочь кутюрье уехала вместе с матерью за границу, чтобы та отвлеклась от грустных мыслей. Однако поклонники убеждены, что Марина Юдашкина слишком рано перестала переживать из-за случившейся семейной трагедии. Так, в Сети теперь осуждают женщину за то, что она выглядит счастливой на снимках из поездки.

Но на помощь Юдашкиной пришла знаменитая певица Алла Пугачева. Она выразила симпатию вдове и оставила ей под новым постом эмоджи в виде алого сердца.

Сама Примадонна недавно покинула Израиль и переехала в Юрмалу из-за жуткого зноя на земле обетованной. К тому же в Латвии сейчас находится ее близкая подруга и коллега по цеху Лайма Вайкуле.

Ранее мы писали, что дочь певицы Глюкозы, которая выходит на сцену под псевдонимом Ray!, призвала родителей давать детям возможность экспериментировать.