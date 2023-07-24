«Надо выстраивать доверие»: дочь Глюкозы певица Ray! об отношениях с родителями

Дочь певицы Глюкозы, которая выступает на сцене под псевдонимом Ray!, призвала родителей давать возможность детям экспериментировать. Об этом она рассказала в беседе со Звук Медиа.

Девушка дала совет мамам и папам, как выстроить с детьми доверительные отношения. По мнению Лидии, нужно видеть в наследниках отдельных личностей, которые тоже могут ошибаться и пробовать новое.

«Надо выстраивать доверие и учить человека ответственности. Потому что ответственность показывает последствия», — рассказала юная исполнительница во время презентации песни и клипа «Убегай!».

Дочь знаменитости также отметила, что между взрослым артистом и музыкантом-подростком есть одно весомое отличие – ответственность за себя и свою команду. Ray! говорит, что уже научилась этому.

«Ты должен анализировать и контролировать, чтобы никого не подставить», – уверена девушка.

Напомним, что недавно исполнительница представила свой дебютный альбом «Что-то изменилось».

Ранее мы писали о том, как дочь Глюкозы пришла в ярость от новостей о ее беременности. Лидия считает, что слухи о ее беременности распространяют завистники, вот почему она призвала всех не доверять ложной информации.