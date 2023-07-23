Всем там заправляют: всплыли подробности о жизни Аллы Пугачевой в Юрмале

В 2022 году известная эстрадная певица Алла Пугачева уехала из России и обустроилась с семьей в Израиле. Недавно она покинула землю обетованную и отправилась в Латвию. Точное местоположение звезды неизвестно, но живет она с комфортом и пользуется помощью влиятельных друзей. Об этом сообщает Экспресс газета со ссылкой на Telegram-Канал Романа Худякова.

На внезапный переезд сильно повлиял климат. Как говорит сама артистка, в Юрмале она спасается от жуткого зноя. На новом месте Примадонна не скучает. Там находится ее коллега Лайма Вайкуле, с которой у Аллы прекрасные дружеские отношения.

Более того, в Юрмале сейчас проживают многие богатые русские, которые поддерживают 74-летнюю исполнительницу хита «Арлекино». Политик Роман Худяков утверждает, что друзья Аллы Пугачевой уже скупили там всю недвижимость.

«В Латвии богатых латышей куда меньше, чем богатых россиян, которые там всем заправляют», – цитирует Худякова Экспресс газета.

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