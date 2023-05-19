«Отдал тебе лучшие годы»: Сергей Лазарев плюнул в Леру Кудрявцеву в ее день рождения

Певец Сергей Лазарев в день рождения бывшей возлюбленной, ведущей Леры Кудрявцевой опубликовал архивные кадры. Неожиданно для всех артист «плюнул» в блондинку.

Лазарев обратился к ней по имени и отчеству и напомнил о важном: «Валерия Львовна, с Днем рождения! Все сказал тебе уже по телефону, а тут хочу просто напомнить тебе, что я отдал тебе свои лучшие годы».

Очевидно, что певец попытался пошутить. К своим нелестным словам он добавил: «Обожаю».

Напомним, Кудрявцева и Лазарев встречались 4 года и неожиданно для всех расстались. Ведущая долго не комментировала эту тему, но позже раскрыла причины такого шага. Она считает, что совершила ряд роковых ошибок. Какие именно, читайте в нашем материале.

В марте мы писали, что Лазарев обругал Кудрявцеву матом в соцсетях. Его разозлили фотографии, опубликованные ведущей.