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21:30, 19 мая 2023
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«Отдал тебе лучшие годы»: Сергей Лазарев плюнул в Леру Кудрявцеву в ее день рождения

Сергей Лазарев поздравил Леру Кудрявцеву с 52-летием фразой «отдал тебе лучшие годы».

«Отдал тебе лучшие годы»: Сергей Лазарев плюнул в Леру Кудрявцеву в ее день рождения

Фото: Starface.ru

Певец Сергей Лазарев в день рождения бывшей возлюбленной, ведущей Леры Кудрявцевой опубликовал архивные кадры. Неожиданно для всех артист «плюнул» в блондинку.

Лазарев обратился к ней по имени и отчеству и напомнил о важном: «Валерия Львовна, с Днем рождения! Все сказал тебе уже по телефону, а тут хочу просто напомнить тебе, что я отдал тебе свои лучшие годы».

Очевидно, что певец попытался пошутить. К своим нелестным словам он добавил: «Обожаю».

Напомним, Кудрявцева и Лазарев встречались 4 года и неожиданно для всех расстались. Ведущая долго не комментировала эту тему, но позже раскрыла причины такого шага. Она считает, что совершила ряд роковых ошибок. Какие именно, читайте в нашем материале.

В марте мы писали, что Лазарев обругал Кудрявцеву матом в соцсетях. Его разозлили фотографии, опубликованные ведущей.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
Сергей Лазарев
день рождения
Лера Кудрявцева
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