Кудрявцева проговорилась, почему рассталась с Лазаревым после 4 лет отношений

Ведущая Лера Кудрявцева впервые назвала причины расставания с певцом Сергеем Лазаревым, с которым ее на протяжении четырех лет связывали романтические отношения. Долго время она не комментировала эту тему.

Кудрявцева считает, что допустила ряд роковых ошибок. Ведущая всегда хотела лидировать в отношениях, но первых шагов ждала от мужчины.

Вспоминая один из разговоров с партнером, она заявила: «За четыре года ты не решился сделать какой-то шаг. Хотя мы с тобой говорили о детях и многом другом».

В тот момент Кудрявцева поняла, что ей не 16 лет и она хочет детей, а также мечтает еще выйти замуж.

Ранее ведущая и певец обменялись любезностями в соцсетях. Кудрявцева заявила, что Лазарев «украл ее молодость». Музыкант ответил, что отдал ей лучшие годы, а знаменитая блондинка «высосала из него всю молодость и нашла помоложе».